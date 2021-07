Parlamentare tedesco Diether Dehm si vaccina a San Marino con Sputnik: "Riconoscere i sieri per efficacia e non per tipo"

Visita a San Marino del parlamentare tedesco Diether Dehm, del partito Die Linke (La Sinistra), sul Titano per ricevere la seconda dose del vaccino Sputnik. Dopo aver ottenuto la prima a Mosca, il politico ha scelto la Repubblica per completare il ciclo e ha espresso dure critiche sul fatto che il siero russo non sia riconosciuto dall'Ema e in sede di Unione europea.

Per il parlamentare, è necessario superare posizioni ideologiche. Importante, per Dehm, anche allontanare ex lobbisti dell'industria farmaceutica da organizzazioni come Ema.

Una delle richieste lanciate dal politico è quella di superare il concetto di tipologia di vaccino per la circolazione delle persone e di puntare, piuttosto, sulla risposta anticorpale successiva alla somministrazione. In mattinata, poco prima di arrivare all'ospedale di Stato, Dehm ha incontrato rappresentanti delle istituzioni sammarinesi.

Nel servizio, l'intervista a Diether Dehm (parlamentare "Die Linke")