Pdcs a tutto campo su decreto, ristori e Istanze

Nel video l'intervista a Francesco Mussoni

Una panoramica sull'attualità politica, dentro e fuori l'Aula Consiliare. In una conferenza stampa il PDCS parte dal decreto 52, che chiede più sacrifici per garantire maggiore tutela e arriva ai ringraziamenti per l'organizzazione della campagna vaccinale, che ha colmato e superato il ritardo della partenza. E poi ancora decreto ristori, ed i grandi temi sociali che saranno affrontati- è stato spiegato- “in modo strutturato e con una linea coerente con l'impostazione politica”. L'incontro con la stampa occasione per spiegare che la bocciatura di alcune istanze non significa un “no”, ma affrontare un argomento con un ordine diverso rispetto alla risposta specifica che richiede l'Istanza d'Arengo.