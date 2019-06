Ps: "La normalità del dialogo"

Il partito socialista scrive di aver raccolto il commento di alcuni cittadini rimasti stupiti da quello che dovrebbe essere la normalità , ovvero il dialogo tra maggioranza - opposizioni - parti sociali e categorie . Eppure, sottolinea, in questi due anni e mezzo di legislatura non era mai successo. Il ps scrive di non voler entrare nel giochino di chi sia il merito ma di non potere non rilevare i tentativi che ci sono stati fino all'ultimo minuto, da parte di una area politica facilmente identificabile che ha tentato di contrastare il clima di collaborazione con tutti i mezzi a disposizione . Ancora presto per dire che l'aria sta cambiando anche perché, scrive il ps, le reazioni della belva ferita sono sempre imprevedibili e molto pericolose. Per il momento resta soddisfazione e ci prendiamo una parte di merito, conclude il partito socialista, di aver approvato all'unanimità la legge sulla commissione di inchiesta e quella sulle risoluzioni bancarie, che protegge tutti, risparmiatori e correntisti .