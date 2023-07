Psd: "Eravamo dalla parte giusta" sul bilancio Carisp 2016 da - 534mln

Dopo il rinvio a giudizio dell'ex presidente di Cassa di Risparmio Romito e degli ex consiglieri del Cda, Cartanese, Borri e Colella, il Psd rimarca di essere sempre stato dalla parte giusta. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ricorda che già all'epoca dei fatti aveva fortemente criticato il bilancio Carisp 2016 da – 534 milioni di euro insieme alle forze politiche che stanno alla base della maggioranza di questa legislatura, in entrambe le formulazioni. Dal Psd, quindi, “Un plauso al lavoro della giustizia e dei Commissari della Legge, che ora, senza impedimenti interni o esterni mettono in fila i fatti e le responsabilità”. “Attendiamo ancora, da una buona parte della maggioranza di allora un mea culpa – conclude il partito - per non aver ascoltato chi allora, come noi, denunciava irregolarità e tradimento degli interessi pubblici”.