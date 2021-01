"Revenge Porn": verso l'approvazione con sostegno bipartisan

La prima sessione consiliare del 2021, cominciata la settimana scorsa, riprende oggi alle 14:30 con la prosecuzione del dibattito sul progetto di legge in prima lettura del regolamento del Consiglio Grande e Generale. Principale obiettivo del provvedimento la riduzione dei tempi di intervento in aula. Nella seduta odierna anche l'esame di tre istanze d'arengo. I lavori si concluderanno con due progetti di legge in seconda lettura: il primo riguarda l'omologazione di veicoli e parti di veicoli; il secondo, promosso dai giovani del Pdcs, introduce nell'ordinamento sammarinese il reato di “revenge porn” e può contare su un largo sostegno bipartisan.