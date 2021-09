Riunita la Commissione Elettorale, nominato il seggio speciale Covid

Nuova riunione per la Commissione Elettorale in vista anche del referendum sull'IVG del 26 settembre. Già definito nella Commissione dello scorso 25 agosto il corpo elettorale votante, che è di 35.411, di cui 22.970 interni e 12.441 esteri. Oggi si è proceduto alla nomina dei membri del primo Seggio Speciale Covid, istituito da decreto 152, costituito da personale medico sanitario, incaricato della raccolta del voto degli elettori che si trovino in quarantena o affetti da Covid.