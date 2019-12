Seduta inaugurale del Consiglio Grande e Generale: cominciata la XXX legislatura

Con la seduta inaugurale di questa mattina del Consiglio Grande e Generale cominciata ufficialmente la XXX legislatura. Nominata la Giunta per le elezioni. Il giuramento dei Consiglieri nella prossima seduta, convocata sabato prossimo.

Seduta inaugurale “lampo” per la XXX legislatura. 58 presenti su 60, al primo appello. La Reggenza ha comunicato i risultati delle elezioni dell'8 dicembre poi l'aula ha nominato la Giunta Permanente per le elezioni che sarà composta da Alessandra Greco ed Emanuele Nicolini per il Pdcs, Aurelio Pari per Rete, Antonio Masiello indicato da “Noi per la Repubblica” ed Enzo Colombini per “Libera”. La Reggenza ha comunicato all'aula che la prossima seduta è convocata per sabato 28 dicembre. All'ordine del giorno la relazione della Giunta Permanente per le elezioni, il giuramento dei consiglieri eletti, la nomina dell'Ufficio di Segreteria, un comma comunicazioni e a seguire il dibattito sulla consultazione elettorale.