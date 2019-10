SSD, Bevitori: "Inaccettabili le richieste di Area Democratica. Guidi, Zanotti e Morganti sono intoccabili"

È uno scacchiere politico in continuo movimento, e non mancano colpi di scena. La nascita in SSD della corrente “Area Democratica” scombina le carte e mette il bastone fra le ruote di Libera, che pochi giorni fa annunciava la lista unica con Civico10 e Res. Al di là delle critiche ad un'operazione definita "di vertice", sono i paletti sulle candidature ad essere giudicate “inaccettabili”. Il Segretario Alessandro Bevitori chiarisce che il progetto “non è assolutamente in discussione. Va avanti ed è – dice - lanciatissimo”. Non nasconde però l'amarezza : “Speravo in una sintesi in Consiglio Direttivo ma loro hanno insistito per mettere la decisione ai voti, sostenendo che il verdetto sarebbe stato rispettato”. Il partito – continua Bevitori – “non ha alcuna intenzione di accettare le loro richieste”, vale a dire l'esclusione dalle candidature dei Segretari di Stato e di chi abbia ricoperto il ruolo di consigliere per più di 10 anni. “Eva Guidi e Guerrino Zanotti che hanno guidato questa seconda parte di legislatura – spiega il Segretario - sono intoccabili, al pari del capogruppo Morganti”. Esclude poi il rischio che la corrente diventi maggioranza in SSD, “anzi – aggiunge - credo che dopo questa posizione potranno scegliere di lavorare ad un altro progetto politico”. Riguardo al futuro di Libera, ribadisce che ne farà parte anche Mis. “Ci siamo visti anche questo fine settimana. È con noi”.