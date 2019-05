Bruce Springsteen a Roma il prossimo anno

Nel 2016 al Circo Massimo erano in 60.000 ad applaudire Bruce Springsteen nel The river Tour. Tra pochi giorni verrà pubblicato il suo album di inediti Western Stars dal quale abbiamo già ascoltato il primo singolo di traino, Hellò sunshine, ed un secondo in programmazione in questi giorni There goes my miracle. E questo darà il via al nuovo tour mondiale di Bruce Springsteen che toccherà anche la penisola italiana, in particolare Roma, sempre in compagnia della E-Street Band ed il compagno di sempre Steven Van Zandt.





Lo ha anticipato in un post su FB l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Daniele Frongia con queste parole. "Bruce Springsteen ha un forte legame con la Capitale. In occasione dell'87/o Csio di Roma - Piazza di Siena - dove era presente per supportare la figlia in gara - ha annunciato che tornerà a Roma con un grande concerto nel 2020. Già questa è una notizia entusiasmante. Ancora più entusiasmante è il fatto che Roma rappresenti per lui un grande palco e una importantissima vetrina scelta per presentare nuovamente la sua musica".