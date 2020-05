"I sogni son desideri di felicità....Tu sogna e spera fermamente dimentica il presente e il sogno realta' diverra" cantava cenerentola che poi finì per sposare il principe. Solo nelle favole si sentiva dire, possono succedere queste cose, ma a quanto pare per qualche fortunato "comune mortale" le cose non stanno così. Ci sono persone che sono passate da fan a consorte riuscendo a sposare il prorpio idolo di Holliwood. Anche se non tutti "vissreo felici e contenti", Tom Cruise e Katie Holmes, per citare una coppia, per altri invece le cose vann a gonfie vele. A volte i sogni si avverano e ognuno ha la sua ricetta, bisogna crederci, devi lottare fino in fondo, mai arrendersi e via dicendo, resta comunque il fatto che se fosse sempre così facile non sarebbero più sogni.

Nel 2003 Matt Damon era sul di "Stuck on You" a Miami e in una srata di pausa entrò nel locale dove lavorava una ragazza argentina, Luciana Barroso, che era anche una sua fan scatenata. «La stanza era affollata, ma io vedevo solo lei», racconterà più tardi Matt. Da allora i due non si sono lasciati più, sono marito e moglie dal 2005, hanno rinnovato i voti nel 2013, tre figli: Isabella, 13, Gia, 10 e Stella, 8. Il divo è convinto che scegliendo un partner sconosciuto ha fatto la scelta vincente: «Sono stato fortunato, mi sono innamorato di una “civile”. Avendo sposato una non attrice, posso tenere la mia vita privata davvero privata. Nessuno vuole entrare nel nostro letto».









Anche Julia Roberts ha sposato uns uo fan nel 2000, ironia della sorte ad un anno esatto dalla fine delle riprese di " Notting Hill" a fianco di "Hugh Grant", film che racconta la storia d'amore tra una star di Holliwood e un ragazzo che gestisce una libreria. Il fan fortunato in questione ci chiama "Danny Moder", di professione fa il cameraman e si sono incontrati su un set che vedeva la Roberts tra i protagonisti, "The Mexican – Amore senza sicura". Danny da sempre pazzo di lei si è giocato bene le sue carte e alla fine l'ha conquistata, si sono sposati nel 2004 anche loro tre figli.