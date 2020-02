Giù la maschera per Junior Cally!

Accade in ogni edizione del Festival di Sanremo ed è accaduto anche quest'anno. Sono state tantissime le polemiche che lo hanno anticipato. In primis, hanno toccato il presentatore Amadeus e in seguito anche Junior Cally, il rapper mascherato, che ora ha deciso di mostrare il volto. A lungo e fortemente contestato per il testo di un brano del 2017 considerato violento e sessista, solo pochi giorni fa è stato ufficialmente ammesso alla kermesse.

E' stato l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ad esprimere la sua posizione: "Violenza, sessismo e misoginia restano inaccettabili e sarebbero stati immediata ragione di non ammissione per Junior Cally tra i Big a Sanremo. Ma la canzone in gara non si presta a queste contestazioni. Ci siamo interrogati su come affrontare il problema, mettendo insieme il Regolamento della competizione e valutazioni di altro tipo: abbiamo pensato che il nostro dovere fosse tenere la valutazione delle proposte artistiche entro il perimetro della competizione canora di quest’anno".

Poco dopo aver appreso della sua ammissione al Festival, Junior Cally, si toglie la maschera e lo fa di fatto mostrando il volto e rispondendo, allo stesso tempo alle polemiche sul suo conto: “Nelle mie canzoni ho sempre rappresentato uno spaccato della società e se un certo tipo di spaccato esiste non significa che io sia quella roba lì”. E specifica: “Se un regista gira un film violento viene forse accusato di quella violenza? Io ho cantato tantissimo anche l’amore. In Sigarette. In Capelli rossi. Tutti pezzi che hanno molti più streaming di quel video fatto su Youtube a inizio carriera, un brano mai distribuito”.

In effetti la polemica nei confronti del rapper è stata eccessiva soprattutto perchè è arrivata anche a toccare la sua famiglia, come lui stesso racconta: “Le polemiche sul mio conto mi hanno fatto male. Il telefono che a casa non la finiva di squillare, mia madre a 60 anni che si è sentita dire: ‘Tuo figlio è Satana’, mio fratello preso d’assalto. In un secondo sono passato dal ‘chi è questo’ al ‘nemico pubblico numero uno’.”

Ora mancano pochissime ore per ascoltare il nuovo brano che ha deciso di portare al Festival!