Il vecchio che avanza

Come ti svecchio il retrogame, potrebbe essere il titolo di un convegno sull'invasione del tutto pacifica, dei vecchi videogame che tornano a girare sulle consolle di nuova generazione. Dal Novembre 2022 si è entrati ufficialmente nella Next-Gen tra consolle e giochi, ma incredibilmente a tenere banco sul mercato sono i titoli datati che ritornano in veste grafica nuova e in alcuni casi con pezzi di storia aggiunta, o implementati di parti completamente nuove. Una su tutte la Capcom con la saga di Resident Evil. Complice il fatto che gli amati Zombies non vanno mai fuorimoda, ne ha approfittato per rinnovare la sua storia ripartendo dal secondo capitolo.

Ora in primavera è attesissimo il capitolo nro 4. Lo stesso dicasi per uno spettacolare Demon Souls remastered che ha riproposto il primo capitolo della fortunata saga che nel 2022 ha trionfato con Elden Ring , ovvero i souls. La rivisitazione è del tutto trasversale e attrae anche titoli altrettanto altisonanti come Call of Duty: Modern Warfare 2, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titoli che oltre alle vesti grafiche hanno introdotto parti di gioco nuove.

Facciamocene una ragione, reboot, remake e remastered sono entrati a pieno titolo nelle vite delle consolle nuove e questo 2023 è pronto a regalarci titoli davvero altisonanti come "Dead Space" e in cantiere ancora bollono il ritorno di Silent Hill, primo capitolo e Hideo Kojima ha ingolosito gli appassionati lasciando intendere che sta lavorando per riportare alla luce il primo capitolo di Metal Gear Solid ovviamente in stile Next-Gen. E se il buongiorno si vede dal mattino l'alba di questo anno nuovo ci fa dire....

Indietro Tutta allora.