WhatsApp: arrivano le chat private

Era già nell'aria da un pò la possibilità di rendere ulteriormente sicure le proprie conversazioni su WhatsApp ed ora è proprio Mark Zuckhenberg a dare l'annuncio ufficiale dell'arrivo delle chat private e protette da lucchetto. Una funzione che consentirebbe la protezione delle conversazioni attraverso l'inserimenti in un'apposita cartella collocata fuori dall'elenco normalmente visibile dall'App.

Ma c'è di più. L'accesso alla messagistica privata sarà protetto da un lucchetto che potrà essere rimosso solo attraverso impronta digitale, riconoscimento del viso oppure digitazione di una password.









Come rendere privata una chat su WhatsApp?

Sarà tutto molto semplice: basterà tenere premuto con il dito la chat da proteggere e attivare in questo modo il lucchetto. una volta compiuta questa operazione, la conversazione sarà archiviata in una cartella invisibile fino al momento in cui non verrà estratta con uno swipe dall'alto verso il basso del menù.

Attraverso un tap sulla cartella si potrà effettuare il rilevamento biometrico oppure lo sblocco con la password per aprire nuovamente la chat. Il contenuto di tutti i messaggi ricevuti in questa modalità non compariranno nemmeno in anteprima.

La prossima tappa che per ora si sta testando in funzione beta invece riguarderà la modifica del testo, che da indiscrezioni, sarà possibile seppur con qualche limitazione.

Introducing Chat Lock on WhatsApp