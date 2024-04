La curiosa storia dei New Radicals e il successo di "You Get What You Give"

"Camminavo sul Sunset Boulevard poco dopo che il disco era uscito e sentii la canzone uscire da una macchina, e la prima cosa che pensai fu “Oddio, qualcuno si è fregato la mia demo”: davvero. E poi un minuto dopo la sentii di nuovo da un’altra macchina e mi dissi, tipo, “Come hanno fatto a ottenere tutti la mia demo"?". Questo il racconto di Gregg Alexander, leader della band.

"Col senno di poi, avrei potuto e dovuto battere il ferro finché era caldo e spingere più possibile. Ma a 28 anni la mia vita era solo fare musica, e all’improvviso stava diventando un ingranaggio della macchina e di cose all’opposto della creatività"...

New Radicals - You Get What You Give