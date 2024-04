Tutta l'umanità di Lenny Kravitz

Nuovo album prossimo all'uscita per Lenny Kravitz, prima volta in doppio LP. "Blue Electric Light", questo il titolo. 24 Maggio la data prevista per l'uscita.

Ne abbiamo già avuto un assaggio decisamente convincente con "TK421". Ora arriva un nuovo singolo, "Human", a raccontare il desiderio di vivere una vita autentica e vera, senza compromessi né menzogne, accettando se stessi, nella propria imperfezione e perseguendo il proprio scopo, senza paura.









Se per l’album c’è ancora un’attesa di un paio di mesi, per vederlo da vivo si dovrà attendere fino all’estate. Ma per i fans italiani c’è una buona notizia: Lenny Kravitz ha aggiunto una data alla due già previste (e già andate a ruba).

Dopo i sold out del Lucca Summer Festival il 12 luglio e dell’appuntamento all’ Umbria Jazz del 13 luglio, si aggiunge la data del 13 Agosto, sullo sfondo del Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore, sede del festival de La Prima Estate.