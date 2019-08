Tutti i "Joker" della storia del cinema

Cinema fa rima con tante località, ma in questi giorni più che ma la fa con Venezia per la "76esima Mostra del cinema di Venezia". Tra le pellicole più attese spazio a "Joker", che vedrà Joaquin Phoenix l'ultimo in ordine di apparizione che ha vestito i panni del noto criminale di Gotham City. Personaggio nato nel lontano 1940 nella serie a fumetti dedicata all'eroe Pipistrello, Batman, è un pericoloso clown psicopatico, uno dei più celebri supercriminali dei fumetti oltreché la nemesi di Batman. Nelle prime traduzioni italiane era stato chiamato "Il Jolly", nome italiano più diffuso dell'omonima carta da gioco. immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger, pubblicate negli Stati Uniti d'America dalla DC Comics.

Il primo a vestirne i panni fu Cesar Romero nel lungometraggio del 1966 diretto da Leslie Martinson, "Batman". Lo stesso attore ha vestito i panni anche nella serie andata in onda in televisione. Per rivedere il ghigno Joker sullo schermo di un cinema bisogna andare avanti fino al 1989 in "Batman" e rivederlo interpretato da un grande Jack Nicholson. Ne "Il cavaliere oscuro" diretto di Tim Burton va segnalata la performance di Heath Ledger in uno delle sue ultime apparizioni prima della prematura scomparsa. Il Joker interpretato da Jared Leto in "Suicide Squad" ha suscitato molte opinioni contrastanti per via del primo senza il classico sorriso deformato

















































Non resta dunque che attendere il nuovo film diretto da Todd Phillips.