"Ho attraversato la storia" tentando di non subirla

Giovanni Giardi è nato a San Marino nel 39, appartiene ad una generazione testimone di trasformazioni epocali. Ha vissuto l’infanzia nel dopoguerra andando a lavorare in bottega a 11 anni. Ha fatto il cammino nel sindacato da rappresentante sindacale in fabbrica, alla scuola sindacale nel Centro Studi Cisl di Fiesole nel 1961 fino alla Segreteria Generale della CDLS a San Marino che lascia nel 1982. Ha poi lavorato come esperto giuridico nell’Ufficio Programmazione Economica dello Stato fino alla pensione (1999). Ha fatto il percorso scolastico da studente lavoratore fino alla laurea in giurisprudenza e altri corsi parauniversitari fra cui il triennio di teologia a Rimini e il triennio di giornalismo a Urbino. Sposato con Angela dal 1963, 3 figli più altri accolti nella lunga esperienza come famiglia aperta all’accoglienza con l’Associazione Papa Giovanni XXIII del compianto don Oreste Benzi. Giovanni Giardi ha raccontato a "Diamoci del Tu" di questo suo libro nato come semplice lettera ai nipoti per racconatre chi era il loro nonno....