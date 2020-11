Uno scrittore, a tempo perso

Gianfranco Giacomo D’Amato laureato alla facoltà d’ingegneria elettronica presso il politecnico di Torino. Con del tempo a disposizione, sono partite una serie di situazioni impensate, come la scrittura del primo libro,"Mi ritornano in mente", in cui racconto gli aneddoti su come sono nate le canzoni italiane che fanno parte della memoria degli italiani.

Con la testimonianza di trentacinque grandissimi autori. Il problema era che non conoscevo nessuno, ero totalmente estraneo al mondo della musica e del giornalismo specializzato.Ore di interviste dettagliate e al contempo affascinanti, che dopo due anni, riesco a portare in libreria. A cui fa seguito l’amicizia di grandi artisti, che fino a pochi anni prima ammirava da lontano. Lo abbiamo incontrato a "Diamoci del Tu".