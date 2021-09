Noi ci siamo San Marino: "Votare sì è una scelta ragionevole"

L’associazione Noi ci siamo san marino ricorda a tutti che domenica 26 settembre si terrà il referendum per la depenalizzazione dell’aborto. Ricordiamoci che Votare SI significa pronunciarsi esclusivamente sulla depenalizzazione, non di scegliere percorsi o modalità da seguire, tempistiche in cui agire. Votare SI permetterà a quelle donne, che si troveranno davanti ad una scelta difficile, di essere seguite e supportate in Repubblica, con la vicinanza e l’aiuto di chi è vicino a loro, siano essi famigliari, parenti o amici. Votare SI significa non obbligare la donna a compiere azioni viste come illegali, ma più che legittime considerando le condizioni che verranno varate in fase di promulgazione della legge. Votare si è una scelta ragionevole.

c.s. associazione Noi ci siamo San Marino