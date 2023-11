Davide Cassani: “Il passaggio del Tour De France a San Marino è stato accolto favorevolmente dagli organizzatori”

Nel video l'intervista a Davide Cassani

Presentato lo scorso 25 ottobre inizia ufficialmente il countdown verso Tour De France 2024. Sarà l'edizione 111 della Gran Boucle, con partenza in Italia, il passaggio a San Marino, e la chiusura a Nizza. La data da segnare con il pennarello rosso è quella di sabato 29 giugno 2024 quando per la prima volta la corsa a tappe più importante del mondo cambierà strada, senza rinunciare al suo fascino.

La prima tappa abbraccia Firenze alla partenza e poi la Repubblica di San Marino, il passaggio sul Titano, per poi concludersi in riviera a Rimini. Una tappa anche tecnicamente interessante che servirà ai protagonisti per provare la gamba in vista del ritorno in Francia. Il Tour si concluderà il 21 luglio e per via della concomitanza con le Olimpiadi, per la prima volta fuori dall'area di Parigi.

