Il presidente Bonaccini premia gli atleti della Nuoto Sub Modena Bruno Loschi

Nel video l'intervista con Stefano Bonaccini - Presidente Emilia Romagna

Un grande risultato per lo sport paralimpico emiliano-romagnolo e in particolare per tre atleti dell’associazione sportiva Nuoto Sub Modena Bruno Loschi che nello scorso novembre, al primo campionato mondiale paralimpico di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, hanno conquistato tre medaglie d’oro e altrettanti record mondiali nelle rispettive categorie. Alice Benelli, Mirko Luppi, e Filippo Bompani, i vincitori delle tre medaglie più preziose, sono stati premiati con una targa dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, alla presenza del capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi.

