Immensa Marta Bassino

Ancora una vittoria per Marta Bassino che concede il bis nello slalom gigante di Kranjska Gora. L'azzurra, seconda dopo la prima manche, è stata praticamente perfetta nella seconda discesa, centrando la quinta vittoria in carriera. La Bassino ha preceduto di 66 centesimi la svizzera Michelle Gisin. Settimo posto per Sofia Goggia, preceduta dall'americana Shiffrin che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima manche. Una vittoria che permette a Marta Bassino di salire al terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo.