Kuss vince la Vuelta, Groves l'ultima tappa

Lo statunitense Sepp Kuss ha vinto la Vuelta di Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo-Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas Vingegaard di 17'' e Primoz Roglic di 1'08''. L'ultima tappa, la passerella di 101 km da Zarzuela a Madrid, ha visto trionfare l'australiano Kaden Groves, maglia verde, davanti all'azzurro Filippo Ganna, e al tedesco Nico Denz. Finale in volata, sì, ma Groves era in un gruppetto di 6 corridori partito a 3 giri dalla fine e ripreso solo ai 200 metri. Grazie a un attacco di Evenepoel, Groves si è ritrovato in testa e ha vinto così la sua terza frazione nella corsa spagnola 2023 proprio davanti a Ganna, che ha lanciato la volata troppo tardi. La Jumbo è il primo team di sempre a vincere tutti i grandi giri nella stessa stagione. Kuss è il secondo americano di sempre a vincere la Vuelta dopo Chris Horner.