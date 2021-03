La My Glass riparte con Michael nel cuore

Il primo atto nella nuova stagione è una bella foto di gruppo a due passi dal mare con il sole ventoso di marzo. La stagione comincia domani, da Teramo, dove nel primo impegno agonistico del 2021 la My Glass sarà presente con 8 corridori. Si parte dunque nel ricordo di Michael Antonelli il cui nome con tanto di cuore è stampato sulle ammiraglie di quella squadra che è stata la famiglia ciclistica del campioncino sammarinese. Dodici ragazzi pronti a faticare e lottare per vincere in un anno che il Covid ha complicato ancora di più. Sensazioni positive alla vigilia dei primi chilometri condivise anche dal Direttore Sportivo.

Nel video l'intervista al corridore Matteo Lanucara e al Direttore Sportivo Francesco Satta.