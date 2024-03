Maratona di Roma: è dominio Kenya con Asbel Rutto e Ivyne Lagat

La 29' edizione della Maratona di Roma è da record. Sono oltre 40 mila al via della gara nella Città Eterna nei sui vari format. Oltre 15mila i classificati nella classica che ha visto anche 8500 stranieri in rappresentanza di 129 paesi. A livello assoluto è dominio africano con vittorie in campo maschile e femminile per i portacolori del Kenya. Atleti kenioti che in pratica monopolizzano il podio con ben 5 atleti su sei, lasciando all'Etiopia solo una medaglia. Asbel Rutto vince tra gli uomini. Con il tempo di 2 ore 6 minuti e 24 secondi e stabilisce il nuovo record della gara abbassando il tempo di 24 secondi. La tripletta maschile è completata dai connazionale Brian Kipsang e Sila Kiptoo.

In campo femminile grande risultato per la keniota Ivyne Lagat che ha tagliato il traguardo abbassando di 17 minuti il suo precedente primato personale. Sul podio anche la connazionale Lydia Simiyu e l'etiope Emebet Niguse. Per quanto riguarda gli italiani, da segnalare il 14' posto di Edgardo Confessa e il decimo di Denise Tappata.

In gara anche i portacolori del Titano, tra i quali segnaliamo Lorenzo Alletti (3:09:38), che ha chiuso in posizione 491, Stefano Capicchioni e Stefano Conti della GPA San Marino. Per l'Olimpus, Mattia Valenti.