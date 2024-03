Parigi 2024: prove tecniche delle staffette della torcia

A un mese e mezzo dall'arrivo ufficiale della fiamma olimpica a Marsiglia previsto per l'8 maggio. In Francia è tempo di prove generali nel dipartimento dell'Aube. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha predisposto proprio per la giornata di oggi un unico test per verificare tutto quello che riguarda l'organizzazione e la sicurezza delle staffette della torcia olimpica.

Una simulazione di quello che dovrà accadere per 68 giorni sul territorio francese fino alla cerimonia di apertura dei Giochi in programma per il 26 luglio. Per il test sono stati impiegati 90 tedofori e 120 poliziotti. Per Parigi 2024 saranno impiegati 11 mila tedofori. Il viaggio della fiamma partirà da Olimpia il prossimo 16 aprile.