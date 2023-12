Tennis, al via la stagione 2024

La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto la Riyadh Season Tennis Cup, esibizione che si tiene nella capitale saudita e precede di un paio di settimane l'inizio degli Australian Open, titolo del primo slam dell'anno che tra l'altro la Sabalenka detiente. L'attuale numero 2 del mondo ha battuto la tunisina Ons Jabeur, prima tennista araba ad entrare in top ten. Sospinta dal tifo del pubblico la Jabeur ha fatto suo il primo set col punteggio di 6-4.

L'aspetto amichevole di un match che non distribuisce punti e serve essenzialmente a preparare l'Australian Open accresce l'aspetto spettacolare. Pochi tatticismi, colpi di qua e di là. E quindi il ritorno di una Sabalenka mediamente più attrezzata porta in dote alla venticinquenne di Minsk prima il secondo, 6-3, poi il terzo 6-2.

Abbracci sorrisi, tutti rilassati quando conta poco o niente. Meno rilassato Matteo Berrettini, il tennista romano si è cancellato dall'Atp di Brisbane. Stando al suo entourage il ritiro è precauzionale. L'idea è quella di non forzare il rientro per essere al via dell'Australian Open. Ma l'ex numero 6 del mondo non gioca un match ufficiale dal settembre scorso, quando un infortunio alla caviglia lo ha costretto al ritiro dallo US Open.