In un'Eurolega che più equilibrata non si può, tre sfide su quattro sono sull'1-1. Dopo Baskonia e Zalgiris, anche Barcellona pareggia la serie con colpaccio sul campo di Istanbul. Gli spagnoli passano 72-74 al termine di un match deciso con una palla persa nel finale dall'Efes che perde così l'ultimo possesso buono per l'overtime o addirittura la vittoria. I blaugrana scattano subito dai blocchi e nel secondo quarto la squadra di Pesic arriva quasi alla doppia cifra di vantaggio. A fare la differenza in questa fase sono le giocate di Hanga e la sostanza di Tomic. Ma l'allungo viene sterilizzato non appena Larkin e Micic si caricano l'Efes sulle spalle per una rimonta quasi riuscita. Solo un altro inspiegabile black out ridà coraggio e mini fuga numero 2 al Barcellona, poi nuovamente ripresa dal furone turco. Parzialone dei padroni di casa e si arriva punto a punto a giocarsi la partita. Il canestro di Hanga vale il 72-74 con l'ultimo possesso gestito male dai turchi che si ritrovano così 1-1. C'è un'unica squadra in grado di allungare 2-0 e vedere il tragurdo. E' il Real Madrid che dimentica tutte le sofferenze di gara1 e travolge il Panathinaikos incapace di approcciare correttamente e trovatosi quindi subito sotto 21-8 alla fine del primo quarto. E' una mezza sentenza per i greci che non hanno armi apparenti contro lo strapotere di Campazzo (13 punti, 7 rimbalzi, 8 assist e 6 palle rubate tanto per gradire). Per il Pana impietoso il 15/41 da 2 e disastroso Nick Calathes con un solo punto. Se finisce 78-63 è solo per via delle rotazioni e di tanto garbage time, ma il divario visto in campo giustificava almeno il ventello di margine.