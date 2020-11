Basket: rinviato l'inizio del campionato di serie B

Riviera Banca Basket Rimini comunica i cambiamenti alla struttura del campionato di serie B 2020-2021 predisposti da Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con FIP, dovuti alla situazione epidemiologica in atto. Gli originari 8 gironi previsti sono stati divisi in 16 "sotto gironi" per ridurre ulteriormente il problema delle distanze e difficoltà annesse, quindi per quanto riguarda Riviera Banca il nuovo raggruppamento è il seguente: RivieraBanca Basket Rimini, Olimpo Basket Alba, Oleggio Magic Basket, Fulgor Omegna, Fortitudo Alessandria, Andrea Costa Imola, Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza.