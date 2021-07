I dodici cestisti azzurri a Tokyo 2021

Il 25 luglio inizierà il torneo di basket di Tokyo 2021, al quale parteciperanno dodici nazionali divise in tre gironi. Nel girone A ci saranno USA, Francia, Iran e Repubblica Ceca, nel girone B Australia, Germania, Italia e Nigeria e nel girone C avremo Argentina, Giappone, Spagna e Slovenia. I favoriti d'obbligo restano secondo le agenzie di scommesse gli Stati Uniti, che anche senza il veteranissimo LeBron James avranno comunque stelle NBA di assoluto valore, come Durant, Tatum, Adebayo, Beal, Lillard, Green e tanti altri.

Va detto però che nelle amichevoli di preparazione che precedono il torneo olimpico, i marziani a stelle e strisce hanno perso due volte, una volta contro la Nigeria e una volta contro l'Australia. Queste sconfitte danno ai tifosi di tutto il mondo un barlume di speranza di poter assistere ad un torneo senza il vincitore scontato. L'Italia ha già compiuto un miracolo ad arrivare a questa manifestazione dopo diciassette anni, ma l'allenatore Meo Sacchetti ha fatto sapere che il gruppo azzurro non sarà a Tokyo solo a fare presenza perchè già appagato per esserci arrivato, ma giocherà dando il massimo per arrivare il più lontano possibile.

I dodici convocati azzurri saranno i seguenti: Simone Fontecchio, Nico Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali e infine la nostra stella NBA Danilo Gallinari, che nel torneo preolimpico di Belgrado non c'era, perchè impegnato ai play off nelle finale di Conference con gli Atlanta Hawks. Belinelli e Datome vista l'età non più giovanissima non se la sono sentita di prendere parte a questa spedizione, dopo una lunga stagione coi club, ma Gallinari appena terminati gli impegni con gli Hawks in NBA ha subito raggiunto il gruppo azzurro, rinunciando a qualsiasi riposo estivo, che probabilmente avrebbe meritato. Ma il gallo è fatto così. Forza ragazzi, fateci sognare.

Andrea Renzi