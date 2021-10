La Pallacanestro Titano punta al poker contro Acqualagna

Punta al poker la Pallacanestro Titano, che sul parquet del Multieventi riceve l'Acqualagna. La squadra di coach Porcarelli è reduce da tre vittorie in altrettante gare giocate. Un ottimo avvio di stagione per i Titans che viaggiano a punteggio pieno dopo tre turni con un bilancio di due vittorie in trasferta e una in casa. Per i biancoazzurri l'obiettivo è allungare la striscia di successi, sfruttando al massimo anche il fattore campo contro una squadra che ha raccolto 1 solo successo in questa prima parte di stagione. I marchigiani non sono una novità per i Titans. Acqualagna ha cambiato qualche cosa, non c'è più Bianchi in regia, sostituito da Giulio Gennari, giocatore ben conosciuto dallo staff sammarinese. L'attenzione sarà un aspetto decisivo nella partita di Serravalle, contro un quintetto che ha buone percentuali al tiro. In casa Titano ci sono ancora da valutare alcuni recuperi. Tra questi quello di Saponi, il più probabile a rientrare tra i nomi a disposizione di Porcarelli. La condizione fisica non è ancora al meglio, ma con speranza di recuperare tutti il prima possibile. In classifica la Pallacanestro Titano guida insieme a Montemarciano. La formazione anconetana sarà impegnata in trasferta a Urbania, che ha vinto due partite su tre. Poi la settimana successiva la sfida tra Montemarciano e Titans, squadre che potrebbero arrivare allo scontro diretto a punteggio pieno.