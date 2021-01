La VL Pesaro vince e vola alla final eight di Coppa Italia

Grande risultato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che batte la Germani Brescia 98-88 e conquista punti importanti per la classifica che valgono anche la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia. Alla Vitrifrigo Arena all'intervallo il punteggio è di 45-40 per gli ospiti con 9 punti a testa per Ariel Filloy e Tyler Cain. Nel secondo tempo la VL Pesaro trova continuità e con un parziale di 28-15 nel terzo tempo ribalta il risultato. Alla fine sono 24 punti per Filipovity e 22 per Filloy. Pesaro chiude il girone di andata con 7 vittorie.