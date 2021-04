Pesaro scappa e lotta, ma non basta: Milano passa 81-88

Milano ha in testa il match point per la Final Four d'Eurolega e si presenta alla Vitrifrigo senza Rodriguez, Delaney e Hines, così, come all'andata, Pesaro comanda a lungo e sogna fino in fondo. Come all'andata però i punti vanno all'Olimpia, per un 81-88 che, in attesa dei recuperi di Brindisi, ne consolida il primato in classifica. Decisiva l'esplosione di LeDay, scatenatosi dopo un tempo di riposo e infine top scorer a quota 22; il resto lo fanno Shields, Micov e Roll, che insieme ne combinano 45. Per Pesaro, i principali oppositori della capolista sono i 20 di Robinson (anche lui emerso alla distanza) il doppio 9 punti rimbalzi del rientrante Cain e il redivivo Drell, che va a fiammate ma comunque ne mette 16. 1









arrivano in un quarto nel quale Milano parte con le riserve, mentre la VL parte con le triple: 6/8 il computo della frazione, con l'estone e Filloy (8 punti anche per lui) a guidare il bombardamento che, allo scadere, vale il +17. Distacco troppo importante perché Messina resti a guardare, infatti al rientro c'è anche Shields e l'andazzo cambia. In 5' lui e Micov dimezzano le distanze con un 11-2 quasi tutto loro, poi l'ex Baskonia continua a macinare in solitaria e chiude un periodo da 14 punti personali siglando, sulla sirena, la tripla del -5.

Alla sfuriata del danese segue una fase di bonaccia che fa riemergere la VL, che s'affida al solito tiro da fuori: i primi tentativi vanno quasi tutti a vuoto, Milano però ora non segna mai e ne bastano le doppiette di Drell e Robinson perché, a metà quarto, sia di nuovo +12. Peccato ci sia anche l'altra metà, nella quale il sin lì ectoplasmico Leday ne mette 8 e ispira il 17-4 del sorpasso, firmato dai liberi di Biligha.







L'Olimpia comincia il quarto sul +1 e fa subito un 6-0 che potrebbe uccidere la partita, non fosse che Pesaro, di uscire dai giochi, non ne ha proprio intenzione. L'immediata replica è un 7-2, le distanze sono di nuovo minime e a 2' 30” dalla sirena arrivano recupero di Cain e fuga a canestro di Massenat per il gioco da tre del pari. Tutto di nuovo in discussione e, ancora una volta, la scena la prendono le triple: quella di Micov spezza lo stallo, quella di Robinson non rinnova la patta e, subito dopo, quella di LeDay vale il +6, con 30” da giocare. Massenat rende il favore e c'è di nuovo un solo possesso di distanza: Roll mette il fermino col 2/2 in lunetta, l'affondo del tutto o niente di Massenat non dà frutti e per la VL, a quel punto, sventola bandiera bianca.