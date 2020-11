Si gioca regolarmente Carpegna Prosciutto Pesaro - Reggio Emilia

Si giocherà regolarmente la partita tra Carpegna Prosciutto e Reggio Emilia in programma domani sera alle 20.45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Nel gruppo squadra della VL permangono tre casi di positività che però non impediscono lo svolgimento della partita. La squadra di Repesa è reduce da 3 vittorie consecutive e sicuramente recupera Tyler Cain che era stato costretto a saltare la gara con Varese. Il quintetto emiliano, invece, torna in campo dopo quasi un mese, l'ultima partita giocata risale al 24 ottobre con la vittoria contro la Germani Brescia.