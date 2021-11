Questa sera ore 21 Cpiace ospite in Studio l’attaccante del Cesena Mattia Bortolussi anche ieri doppietta per lui contro la Fermana. Con lui si parlerà dell’ottimo campionato dei bianconeri e del suo futuro. In collegamento Skype Michele Marcolini allenatore dell’Albinoleffe serie C girone A. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci. Cpiace canale 831 digitale terreste e 520 Sky.