Addio a Mirko Pavinato, capitano del Bologna dello scudetto 1964

È morto questa mattina Mirko Pavinato, capitano del Bologna dell'ultimo scudetto: quello del 1964. Era nato a Vicenza nel 1934 e arrivò a Bologna nel 1956 per diventare una colonna della squadra dell'allora presidente Dall'Ara. Nel '62 il presidente dell'Inter Angelo Moratti offrì 300 milioni per portarlo all'Inter, cifra incredibile per quei i tempi. Pavinato rimase in rossoblù, divenne capitano e nel '64 si laureò campione d'Italia con il Bologna, proprio contro quell'Inter che lo avrebbe voluto due anni prima. Pavinato lasciò il Bologna nel 1966 dopo dieci stagioni in rossoblù con 297 presenze tra campionato, Coppa Italia e coppe europee.

La scritta “Addio Capitano” con una sua foto rigorosamente in bianco e nero è a tutta pagina sulla home del sito del Bologna che con queste parole lo saluta per l'ultima volta: “Tutto il Bologna Fc 1909 si stringe alla famiglia Pavinato nel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano.”