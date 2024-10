Alesi e Zeroli stendono il Perugia: il Milan Futuro vince 2-0

Perugia - Milan Futuro

Il primo successo esterno del Milan Futuro arriva su uno dei campi più ostici e più affascinanti della Serie C: i rossoneri sbancano il “Curi” di Perugia con il Grifone che continua ad essere troppo altalenante. Il match si indirizza nella prima mezz'ora di gioco: al 18' punizione di Alesi, la barriera devia inesorabilmente e Gemello è beffato. La sblocca l'esterno di Bonera, al primo centro stagionale. La reazione umbra non arriva, il Milan Futuro va sulle ali dell'entusiasmo e raddoppia con la perla di Zeroli: Gemello respinge il primo tentativo di Bartesaghi, si alza un campanile sul quale il capitano rossonero si avventa e, con una gran rovesciata, ribadisce in rete per il definitivo 2-0. Super avvio per i giovani milanisti, poi sale in cattedra Raveyre: l'estremo difensore francese alza la saracinesca e, già nei primi 45, dice di no al diagonale di Seghetti e si ripete sulla volèe di Mezzoni. Massimo sforzo per il Perugia nel finale di frazione: ancora Seghetti ci prova dal limite, palla a lato di un soffio. Ad inizio ripresa torna ad essere protagonista Raveyre, risposta non complicata ma efficace su Lisi. Il Grifone non riesce a tornare in partita, gli ospiti prendono le misure e provano a farsi vedere in contropiede: il destro di Vos è alto non di molto. Ultima chance in pieno recupero con la spaccata del neo entrato Polizzi, neutralizzato dal solito Raveyre. Il Milan Futuro vince e lascia l'ultimo posto in classifica.