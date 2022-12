Sentiamo Alex Ambrosini

Il capitano del Victor San Marino analizza il delicato momento dei biancoazzurri, reduci da due sconfitte consecutive. "A Russi ha deciso un episodio. Il Victor ha fatto la partita ma non siamo stati incisivi come in altre occasioni. Non sono preoccupato - ha aggiunto Ambrosini - la squadra è forte e il gruppo è unito per centrare un grande obiettivo".

