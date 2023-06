Il Lecco ha battuto 2-1 il Foggia (1-1) allo stadio Zaccheria nell'andata della finale dei playoff di serie C. La squadra guidato da Delio Rossi ha trovato il vantaggio già al 7', subendo però al 29' il pareggio degli ospiti con Pinzauti e quindi al 42' della ripresa la rete di Lepore, su punizione. Domenica prossima, il Lecco giocherà in casa la gara di ritorno, che deciderà l'ultima squadra promossa in B dopo Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro.