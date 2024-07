Antonio Cioffi al Rimini

Antonio Cioffi è un nuovo attaccante del Rimini. Il classe 2002 casertano è cresciuto nel vivaio del Napoli. Nel 2021 ha esordito tra i professionisti al Maradona a 18 anni nella gara contro la Fiorentina del 17 gennaio alla corte di mister Gattuso. La scorsa stagione ha giocato nell’Ancona collezionando 29 presenze e 4 assist in Serie C. Nel 2022/23 aveva vestito la maglia del Pontedera chiudendo la stagione con 34 presenze e 7 gol. Il giocatore, che è già in ritiro a Frontone a disposizione di mister Buscè, arriva in prestito dal Napoli fino a giugno 2025.