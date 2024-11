La Federcalcio di San Marino lancia una nuova iniziativa in vista di San Marino-Gibilterra: “Assetati di Nazionale, passione infinita” promette una bibita analcolica omaggio, o eventualmente una birra per i maggiorenni, a tutti coloro che avranno acquistato un biglietto per la sfida del prossimo 15 novembre al San Marino Stadium, calcio d’inizio alle 20:45. Tutti gli aventi diritto a questa promozione riceveranno un token (gettone di plastica) da consegnare nei punti ristoro – in qualsiasi momento – per ritirare una bevanda gratuita, offerta dalla FSGC. Quello destinato ai minorenni avrà un colore specifico diverso, in maniera che venga garantito il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a chi non abbia ancora compiuto i diciotto anni di età. Vale la pena ricordare che il punto di ritiro del token sarà prima dell’ingresso rappresentato dai tornelli della Tribuna Nord e verrà consegnato dal personale steward, previa verifica di biglietto e documento degli interessati. Una volta varcati i cancelli del San Marino Stadium, non sarà più possibile ottenere il proprio token se non precedentemente ritirato.