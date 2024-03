Bologna, Motta: "Zirzkee recuperato, Salernitana ha ottime individualità"

Thiago Motta

Terminata la sosta per le Nazionali, il Bologna riprende la sua corsa al sogno Champions League: lunedì c'è la Salernitana, ultima e fresca del 3° cambio in panchina della sua stagione, con Colantuono che ha preso il posto di Liverani. Motta annuncia il ritorno a disposizione del centravanti Zirkzee - infortunatosi prima della sosta, contro l'Inter - e descrive i granata come "una squadra complicata, che individualmente parlando è forte. Il cambio di allenatore può essere uno stimolo in più, soprattutto per chi giocava meno. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di gioco e di modulo, perché non sappiamo quale utilizzeranno".