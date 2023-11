La Serie A: ieri sera due anticipi il Sassuolo in rimonta pareggia in casa con la Salernitana e il Genoa infligge la quinta sconfitta al Verona battendolo per 1-0. Oggi alle 15 Lecce - Milan, alle 18 la Juventus ospita il Cagliari. Il tecnico bianconero si concentra su questa partita e dichiara "dell'Inter parlerò dopo la sosta, adesso dobbiamo pensare solo al Cagliari"