Cesena-Imolese 1-0

Torna alla vittoria il Cesena che al Manuzzi batte l'Imolese con un gol del centravanti Butic al 15' del primo tempo. Primo tempo a senso unico nel quale i bianconeri hanno il demerito di non chiudere la partita per poi soffrire nella ripresa il ritorno dell'Imolese che ha sfiorato il pareggio con una punzione di Provenzano che ha colpito l'incrocio dei pali. Per i rossoblu, nonostante l'avvicendamento in panchina tra Coppitelli ed Atzori, è la quarta sconfitta consecutiva.