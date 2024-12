Champions: l'Inter cade a Leverkusen, il Real Madrid piega una bella Atalanta

La sesta giornata di Champions League si rivela amara per le italiane. L'Inter esce sconfitta per 1-0 dal campo del Bayer Leverkusen, complicando il proprio cammino verso gli ottavi di finale. Brutta prestazione dei nerazzurri, mai pericolosi in attacco e salvati dalla traversa già al 3’ su un destro al volo di Tella. Sommer tiene a galla la squadra di Inzaghi con un intervento decisivo su Wirtz al 35’, ma nella ripresa il dominio tedesco viene premiato al 90’ con una rete in mischia di Mukiele. Con questa sconfitta, l’Inter rimane a quota 13 punti e, per centrare la qualificazione, dovrà battere sia Sparta Praga che Monaco nelle prossime giornate.

Più combattuta, ma altrettanto amara, la sfida dell’Atalanta contro il Real Madrid. Al Gewiss Stadium, i bergamaschi cedono 3-2 ai Blancos di Ancelotti, che tornano al successo salendo al 17° posto con 9 punti. Mbappé sblocca il match al 10’, ma nel recupero del primo tempo De Ketelaere pareggia dal dischetto (45’+2’). Nella ripresa, però, Vinicius (57’) e Bellingham (59’) piazzano un micidiale uno-due che spezza l’equilibrio. Lookman accorcia le distanze al 65’, alimentando le speranze dell’Atalanta, ma il forcing finale non basta per trovare il pareggio. La squadra di Gasperini resta a quota 11, scivolando al nono posto.