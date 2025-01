Champions League: Inter agli ottavi; Atalanta, Milan e Juventus ai play off, Bologna eliminato

Simone Inzaghi allenatore Inter: "I ragazzi sono stati veramente bravissimi a preparare una partita con questa intensità, aggressività e determinazione, che ci ha permesso di fare un grande passo perché arrivare a questo punto con tutte queste squadre, basta vedere la classifica per rendersi conto di quello che abbiamo fatto con pieno merito"

Gian Piero Gasperini allenatore Atalanta: "A noi ci piace giocare in Champions Non è che ci siamo abituati, ma è 4 anni su 5 che giochiamo in questa straordinaria competizione. Ci piace molto perché questo tipo di partite ti danno tanto. Valorizza tanto la nostra squadra, i nostri giocatori, il nostro modo di interpretare le gare. E quando escono questo tipo di partite non avrai vinto una Coppa, ma avrei messo una bella medaglia in più".

Sérgio Conceição allenatore Milan: "Voglio parlare di qualcosa che per me è più importante che è la passione, gli obiettivi di ognuno. Mettere qualcosa in più di se stesso, altrimenti possiamo cambiare ancora di allenatore. Possono essere i 10 migliori allenatori del mondo, ma è difficile cambiare qualcosa. E' quello che cerco, dalla panchina dare qualcosa alla squadra per provare a destra, a sinistra, davanti. Ma il problema secondo me è la base. Perché veramente andare in una partita di Champions League così, di entrare nella maniera che abbiamo fatto noi oggi il primo tempo, è difficile"

Thiago Motta allenatore Juventus": Quando esiste una sconfitta noi siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare in fretta, perché domenica abbiamo già un'altra partita da giocare. Durante tutta la partita ci è mancato negli ultimi metri a creare qualcosa in più. Tutto il resto poco da dire, perché alla fine abbiamo trovato una squadra che ha meritato oggi di vincere, che è stato il Benfica. Noi dobbiamo migliorare, migliorare veloce, recuperare i giocatori, preparare quelli che saranno disponibili per affrontare domenica l'Empoli".