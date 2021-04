Nella semifinale di andata di Champions League termina 1-1 la sfida tra il Real Madrid e il Chelsea. In vantaggio gli inglesi Christian Pulišić al 14', risponde Karim Benzema al 29'. Partita resta apertissima in vista della gara di ritorno con la squadra di Thomas Tuchel alla quale basterebbe lo 0-0 per l'accesso alla finale.