Champions: tre le italiane in campo

Tre italiane in campo nel quinto turno di Champions League. Apre il Milan in casa dello Slovan Bratislava, poi Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta. Paulo Fonseca, consapevole dei rischi, prepara il Milan per una sfida insidiosa a Bratislava contro uno Slovan compatto e sostenuto da un ambiente caldo. Simone Inzaghi prepara un ampio turnover, ma ritrova titolari fondamentali come Lautaro e Calhanoglu per il prossimo match. La Dea, carica di entusiasmo, affronta il sintetico di Berna con prudenza, avvertita da Gasperini sui rischi del terreno.