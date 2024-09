Cianci trascina la Ternana, battuto il Pineto 3 a 0

Ternana alla ricerca del primo successo al Liberati, Pineto reduce dalla brillante vittoria ottenuta contro l'Arezzo. Abate con Romeo, Cicerelli e Curcio a ridosso di Cianci, terminale offensivo. Cudini risponde con il tridente, formato da Bruzzaniti, Del Sole e Fabrizi. Cominciano bene i padroni di casa e il portiere Tonti è subito protagonista. Prima smanaccia il traversone proveniente dalla sinistra e poi si oppone cosi alla battuta da Casasola. Il duello si ripete poco dopo, diagonale dell'esterno argentino, respinto dal portiere abruzzese. Ci prova Cicerelli, nessun problema per Tonti. Del Pineto non c'è traccia e poco dopo la mezz'ora la Ternana sblocca il risultato. Tito sfonda a sinistra e mette al centro per la sponda di Curcio, la palla carambola su Cianci che batte l'estremo difensore ospite. Protestano i giocatori del Pineto per un presunto tocco di mano dell'attaccante rossoverde ma per il direttore di gara è tutto regolare. Ad una manciata di minuti dal riposo, la Ternana raddoppia. Tonti si oppone al sinistro di Cianci ma non può nulla sul tap-in di Romeo che firma il 2 a 0. Secondo tempo, stesso copione. Ternana padrona del campo e dopo 12 minuti arriva il 3 a 0. Angolo di Corradini per la deviazione vincente del solito Cianci. Doppietta personale e terzo centro in campionato per l'attaccante di Abate. Sui titoli di coda, il diagonale di Pellegrino che non trova la porta di Vannucchi. Prima vittoria al Liberati per la Ternana che si porta a ridosso delle zone nobili della classifica.