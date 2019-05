Colpacci pesanti di Piacenza e Pisa

SRV_I_GOL_DEI_PLAY_OFF_30-5-19

Prova di forza del Piacenza che da due schiaffi alle ambizioni dell'Imolese. Dopo soli 13 minuti al Galli salta il banco: Barocco la mette da sinistra e Bertoncini è troppo libero di colpire. Ripresa e raddoppio al termine di un contropiede condotto da Nicco, rifinito da Di Molfetta e chiuso da Ferrari per lo 0-2 tra Imolese e Piacenza. Un tempo e un gol per parte tra Feralpi e Triestina. Meglio gli ospiti nei primi 45 minuti e gol di Granoche che sfrutta il suicidio collettivo di Contessa e Altare per lanciare l'Alabarda. Ripresa e pareggio: Maiorino si accentra e spara un missile che piega le mani a Offredi: Feralpi Salò-Triestina 1-1. Emozioni e spettacolo nel derby: cross di Lisi e colpo di testa vincente di Marconi. Al 35' Serrotti costringe Gori a respingere esternamente, ma sul rimbalzo si fionda Cutolo e fa 1-1. Ripresa e momentaneo ribaltone con la respinta del portiere punita dal sinistro sporco di Brunori. Un rigore di Marconi rianima il Pisa ora sul 2-2. I nerazzurri la vincono definitivamente con la sponda del solito Marconi per la stoccata di Di Quinzio che vale il 2-3 tra Arezzo e Pisa. Un gol pazzesco di Tulli apre il derby di Sicilia e porta avanti il Trapani. Il Massimino piomba del dramma quando una dormita collettiva della difesa offre a Ferretti il raddoppio. Sul punto del ko il Catania trova una grande reazione: Lodi vede il portiere Dini colpevolmente distratto e lo punisce da metà campo. Lo stesso Lodi a tre minuti dalla fine concede il bis dal dischetto per l'ormai insperato 2-2 tra Catania e Trapani.